Lazio pronta per il Torino: un dubbio di formazione per Sarri

Capitolo centrocampo

In porta tocca a Provedel dopo la squalifica di Maximiano. Difesa confermata con Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. A centrocampo l'unico dubbio di Sarri. Cataldi in regia e Milinkovic mezzala destra ci sono. A sinistra in tre si giocano una maglia: Basic, Luis Alberto e Vecino. Il croato appare in leggero vantaggio. Era stato lanciato dal primo minuto all'Olimpico con il Bologna, poi uscito al 5' per via dell'espulsione di Maximiano. Il Mago e l'ex Inter dovrebbero trovare spazio a partita in corso.