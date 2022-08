Torino-Lazio, Sarri: "Contento per la prestazione. C'è rammarico per le occasioni"

TORINO - La sfida non si sblocca, Torino e Lazio chiudono i novanta minuti sullo 0-0: poco spettacolo nella partita all'ombra della Mole, con i biancocelesti che ci provano con convinzione soltanto nella ripresa ma i granata reggono l'urto. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato: "Ci dispiace non averla vinta perché la partita è andata come avevamo pensato: ci aspettavamo il loro ritmo e la loro aggressività nella prima mezz'ora, e li abbiamo controllati bene, poi sapevamo che questa intensità sarebbe calata. Non siamo riusciti ad approfittarne fino in fondo, ma dal punto di vista delle occasioni create abbiamo fatto bene. Abbiamo anche fatto una prestazione difensiva di buon livello, a tratti anche troppo attenti anche con gli attaccanti alla fase difensiva. Sono contento dell'applicazione e dell'attenzione".