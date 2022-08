Lazio, Sarri: "Luis Alberto determinato e con questa qualità possiamo vincere"

ROMA - " Stiamo dando dei segnali in questo periodo, non rischiamo e usciamo fuori bene. Abbiamo acquisito compattezza e poi quando esce fuori la qualità dei giocatori offensivi possiamo vincere con chiunque. Il problema è sempre stata la continuità, da questo risultato ora guardiamo avanti". Con queste parole Maurizio Sarri elogia la sua super Lazio che cala il tris sull' Inter aggiudicandosi all'Olimpico il primo big match di questa nuova Serie A. Soddisfatto al fischio finale, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che con Luis Alberto e Pedro, entrati dalla panchina, si porta a casa il match: "L'intensità del loro centrocampo mi preoccupava ma potevo rischiare due giocatori leggeri ma molto tecnici. Penso che l'aspetto menatale conti molto per la continuità e che paghiamo soprattutto dopo l'Europa. In campionato lo scorso sanno molto continui dopo l'uscita dall'Europa".

Lazio, Sarri: "Luis Alberto determinato"

"Cataldi ha fatto una buona partita, sorpreso anche dalla sua tenuta. oggi ha tirato avanti spendendo molto per poi chiedere il cambio. Prestazione in crescita di un ragazzo che ha delle buoni doti e che spero si ritagli una stagione da protagonista", complimenti per il suo centrocampista da parte di Sarri che aggiunge: "Se l'ambiente è stanco le sensazioni vengono date a tutti, invece se si possono cambiare gli uomini e non mettere sempre gli stessi è meglio. Quest'anno al rosa ci permette di fare qualche cambio in più sperando che dopo le partite europee si possa stare meglio". Infine un parere su Luis Alberto: "Io le esultanze non le guardo,ma se segnano così possono esultare come vogliono. Stasera è entrato determinato e sono contento che si è tolto la soddisfazione del gol. Nel cooling break gli ho detto che stava facendo bene".