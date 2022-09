Lazio, Capello punge Sarri: "Dichiarazioni gravi, faccia i nomi"

ROMA - Lo sfogo di Maurizio Sarri, che al termine del match contro il Napoli ha criticato l'arbitraggio dell'arbitro Sozza, non sono piaciute a Fabio Capello L'ex tecnico, ai microfoni di Sky, ha risposto al mister biancoceleste. "Le dichiarazioni di Sarri? Sono molto forti. Dica chi gli ha detto che gli arbitri sono prevenuti. Non puoi dire una cosa del genere e finirla così. Secondo me l'affermazione è grave"