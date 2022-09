Milinkovic-Savic e il mercato: "Se resto alla Lazio? Ora non ci penso"

FORMELLO - "Non siamo in un momento della stagione in cui possiamo prediligere una competizione piuttosto che un'altra, se arriverà un momento così speriamo arrivi il più tardi possibile perché vorrà dire che siamo in ballo su tutto. Ora il nostro dovere è fare bene in tutte le partite". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, nella conferenza stampa della vigilia di Lazio-Feyenoord, esordio in Europa League. Una competizione, ha aggiunto Sarri, "quasi infattibile, perché quest'anno non ci sono due partite al mese, ma quattro partite al mese, e questo non ti dà modo di allenarti, e dopo il giovedì di coppa quasi mai si riesce a giocare il lunedì. Da questo punto di vista è una competizione molto più cattiva della Champions. Ma non dobbiamo pensare agli alibi, la squadra deve far bene in qualsiasi tipo di condizione".