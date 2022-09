Lazio-Verona, Sarri: "Contento per la vittoria, soddisfatto dei ragazzi"

La critica di Sarri

"Per chi gioca in Europa, in Italia e all'estero, è sempre difficile. Noi lo scorso anno l'abbiamo fatta diventare più difficile del normale. Sono soddisfatto perché era tosta e se non sblocchi il risultato poi ci vuole tanta pazienza. Visto che oggi abbiamo vinto lo posso dire: il terreno non è degno di una città così. È stato pericoloso, un campo del genere richiede un tocco in più del normale. Non penso che alla fine ci sia una differenza enorme. Fra giovedì e oggi abbiamo fatto 6 gol, non mi sembra un grandissimo problema. L'importante era fortificare la fase difensiva. Lazzari? Non so di preciso, ma starà fermo per qualche giorno".