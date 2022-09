Diretta Midtjylland-Lazio ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

HERNING - Maurizio Sarri non si fida del Midtjylland. "Stranamente hanno iniziato la stagione in tono minore, ma sono una buona squadra, abituata a giocare in Europa. Due anni fa hanno pareggiato a Bergamo in Champions, non è facile fermare l’Atalanta, lo sappiamo. L’umiltà è d’obbligo. Dovremo avere la personalità di condurre la partita senza dare loro la sensazione di potersela prendere". Il tecnico vuole un'altra vittoria della sua Lazio in Europa League dopo aver battuto all'esordio il Feyenoord. Sarà il primo incontro ufficiale tra Midtjylland e Lazio. Il Midtjylland non ha mai battuto una squadra italiana in quattro tentativi (1N, 3P). La Lazio affronterà una squadra danese per la prima volta dall'agosto 2001, quando ha eliminato il Copenaghen dalle qualificazioni alla Champions League, nonostante una sconfitta in trasferta all’andata.