Milinkovic, doppietta e sfottò social a chi non lo ha preso al fantacalcio!

Milinkovic-Savic è sempre più determinante per la sua Lazio, come ha sottolineato ancora una volta la doppietta messa a segno contro lo Spezia. E anche al fantacalcio si conferma stagione dopo stagione uno dei top assoluti premiando chi per lui, al momento della fatidica asta, si è spinto più in là di tutti gli altri per poter godere delle sue straordinarie qualità e soprattutto dei numerosi bonus che il talento serbo garantisce tra gol e assist. All'ottava giornata di campionato siamo già a 3 reti e 5 passaggi decisivi, per dire.

L'ironia social di Milinkovic Naturalmente il centrocampista è ben consapevole del suo "potere fantacalcistico" e il giorno successivo al bis dell'Olimpico, ancora non sazio di gloria, ha postato un video autocelebrativo su Instagram. Fin qui niente di nuovo, lo fanno quasi tutti i giocatori dopo un bel gol, figuriamoci dopo una doppietta. La particolarità sta nella didascalia, che in un italiano da migliorare, ma caratteristico, recita: "Ad asta di Fantacalcio non hai rilanciato offerta per Sergente, e oggi ti svegli così", con tanto di risatina beffarda e immancabile aquila. I fantallenatori che lo hanno in rosa gongoleranno ancora di più, gli altri un po' meno...