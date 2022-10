Diretta Sturm Graz-Lazio ore 18:45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GRAZ - La Lazio circondata da tanto entusiasmo, merito della bella classifica in campionato a -3 dal primo posto. Ma in Europa League c'è da riscattare la figuraccia in Danimarca, quel pesante ko con il Midtjylland che ha fatto malissimo. E servono punti per il girone, con 4 squadre tutte a tre punti. Sfida allo Sturm Graz, Sarri non si fida: "La Lazio sta bene, dopo la vittoria sul Feyenoord abbiamo pensato che sarebbe stato tutto facile, in Europa non è così. Bisogna giocare al 100% sotto ogni aspetto. Siamo in Austria per rimediare”. Gli unici precedenti tra Sturm Graz e Lazio in Europa sono stati nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA 2002/03, con la squadra italiana che ha superato il turno vincendo complessivamente per 3-2.