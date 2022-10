Sturm Graz-Lazio, Sarri difende Milinkovic: "Una serata negativa può capitare"

GRAZ (Austria) - " Milinkovic? Quando si gioca spesso la serata negativa, sporca dal punto di vista tecnico, ci sta . Quando ho visto così ho preferito preservarlo". Al termina del match di Europa League pareggiato 0-0 a Graz con lo Sturm, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La prestazione è buona a livello mentale, stasera ho visto solo tanti errori a livello tecnico. Una squadra che non c’è mentalmente, con tutti i palloni persi in uscita, avrebbe perso. Questa situazione si accetta con più tranquillità. La partita nel secondo tempo si poteva anche vincere ”.

Lazio, Sarri: "In Europa League si è alzato il livello"

“Qualche pallone l’abbiamo perso sull’aggressività avversario, ma altri per colpa nostra. L’Europa League attuale, con la Conference in gioco, è di livello più alto rispetto a prima. C’è tanta aggressività, intensità, bisogna adeguarsi. Competitivi su tre fronti? Un riferimento alla cilindrata mentale, i duemila (riferito alla cilindrata, ndr) possono giocare una volta a settimana. Per giocare due volte a settimana bisogna avere un 4000", conclude l'ex allenatore della Juventus.