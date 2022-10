Lotito: "La mia Lazio ha vinto meno solo della Juve. Scudetto? Con Sarri ci lavoriamo"

ROMA - Il presidente della Lazio Claudio Lotito esalta il lavoro svolto alla guida del club biancoceleste e paragona i suoi risultati a quelli della Juventus. "Dopo i bianconeri la Lazio è la squadra che, sotto la mia gestione, ha vinto più di tutte. Manca la cosa più importante. Non ne parliamo, ci lavoriamo. Ci stiamo impegnando con il tecnico per raggiungere tutti gli obiettivi. Non sempre fare una buona programmazione porta necessariamente a un risultato. Ci vuole un po’ di fato, il tocco della Divina Provvidenza”.

"Sarri come Maestrelli? Hanno la stessa filosofia"

Il presidente della Lazio ha presenziato alla cerimonia in Campidoglio per commemorare Tommaso Maestrelli, nel giorno in cui avrebbe compito 100 anni. "Se rivedo Maestrelli in Sarri? Entrambi hanno una filosofia di calcio. Entrambi ci mettono la stessa dedizione, lo stesso impegno. Sarri ha detto che sedere sulla stessa panchina del Maestro è un onore". La Lazio di oggi è però decisamente diversa. "I tempi sono cambiati, una volta c'era un calcio più romantico, più basato sull'aspetto valoriale - prosegue Lotito, che poi commenta il cammino della squadra in questa stagione: "I risultati non sono solo frutto di investimenti economici o matematici, ma anche il frutto di un'alchimia che si crea nello spogliatoio, attraverso un motto: tutti per uno, uno per tutti. La società ha allestito una squadra competitiva, ora sta ai giocatori portare i risultati".