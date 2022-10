Lazio, Sarri elogia Immobile: "È speciale". E su Higuain...

FIRENZE - “Ho allenato grandi attaccanti? Ho visto il Pipita che ha fatto altri due gol in MLS, ci sta che non si ritiri più ". Commentando ai microfoni di Dazn il roboante 4-0 a Firenze, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si 'coccola' Immobile , entrato con il gol di oggi nella top 10 dei migliori bomber della storia della Serie A: "Ciro è speciale nell’atteggiamento. Ha un'umiltà e una disponibilità nonostante i suoi numeri. Capisco perché il popolo laziale è innamorato di lui. Al di là dei numeri ha qualcosa di speciale. È talmente disponibile che è un piacere averlo nello spogliatoio . Questo è un gruppo che ti fa innamorare. Ci lavori bene e hanno predisposizione a venirti incontro. Al livello di mentalità ha ancora qualcosa da mettere a posto".

Sarri su Fiorentina-Lazio

"Sembra una partita semplice. Loro hanno avuto occasioni per pareggiarla e la partita poteva cambiare. Quando c’era da soffrire lo abbiamo fatto con umiltà. Era una partita post Europa per entrambe, loro sono calati più di noi. Difesa? Segnale buono. Dobbiamo dare continuità. Prima o poi i gol si prendono ma la solidità ti risolve i problemi. Abbiamo difeso troppo bassi a un certo punto causando occasioni caotiche in area. Cosa penso se guardo la classifica? Che siamo dei maratoneti, abbiamo fatto 3 km e ne dobbiamo fare ancora 39... Abbiamo fatto un po’ di confusione. Doveva stare più basso Sergej nella costruzione perché loro lo marcavano con un difensore centrale. Dovevamo alzare più Vecino che era seguito da Bonaventura. La Fiorentina ti viene a prendere uomo contro uomo e non è facile uscire in modo pulito".

Sarri su Vecino regista della Lazio

"Vecino regista? Oggi era una necessità. Cataldi non ce l’ha fatta per un disturbo di questa notte. Marcos Antonio non fa 90 minuti da gennaio. Era impensabile andare oltre i 60/65. Avevo già parlato con Vecino e Luis e gli avevo detto che uno dei due avrebbe fatto il play. Essendo in vantaggio ho preferito quello fisico".

Sarri sulla Lazio in Europa League

"Pensavano di essere un girone normale, in realtà è molto forte. Lo Sturm è in piena lotta con Salisburgo che è una squadra da Champions. I danesi sono una sorpresa in positivo. Sembrava scritto e invece sarà d’inferno. Dovremo lottare fino alla fine".