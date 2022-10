Dal turnover alle voci Milinkovic-Juve: furia Sarri in conferenza

ROMA - "Si parla troppo poco di Milinkovic-Savic? A me sembra se ne parli troppo invece. Vinciamo 4-0 e si parla di lui sul mercato che va in un'altra squadra, questo per far capire quanto per me possa essere distorta la stampa. Filippo Ganna ha vinto facendo un'impresa, io per avere notizie metto i canali specializzati. Si parla troppo di gossip. Milinkovic ha dati straordinari, altri in cui deve migliorare come per esempio le palle perse. Un centrocampista straordinario, ma ha ancora margini di crescita". Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che alla guida della Juventus ha vinto l'ultimo scudetto messo in bacheca dal club torinese, ha parlato così - nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League tra biancocelesti e Sturm Graz - del recente, nuovo accostamento del forte centrocampista serbo ai bianconeri.