Fantacalcio Lazio, Immobile e il messaggio sul ritorno

ROMA - La sua uscita dal campo anzitempo ha fatto preoccupare molto compagni, tecnico, staff e tifosi della Lazio. Ciro Immobile ha dovuto dare forfait al 30' del primo tempo per un risentimento muscolare nell'ultima gara di campionato giocata all'Olimpico contro l'Udinese. In attesa degli esami strumentali che dovranno chiarire l'entità dell'infortunio dell'attaccante, Immobile ha lanciato un messaggio carico di speranza tramite una storia sul suo profilo Instagram: "Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Grazie per i vostri messaggi. Forza Lazio!".