Infortunio Immobile, la Lazio trema: il responso dei medici

ROMA - L'infortunio di Ciro Immobile alla mezz'ora del match di domenica tra la Lazio e l'Udinese ha fatto calare il gelo sull'Olimpico. L'attaccante di Torre Annunziata si è fermato subito e ha chiesto il cambio - al suo posto è entrato Pedro -. Il bomber stamane si è presentato in Paideia e ha fatto la risonanza magnetica, mentre intanto nelle ultime ore tra i tifosi cresceva l'attesa per conoscere il responso degli esami ai quali il calciatore si sarebbe dovuto sottoporre per conoscere l'entità del problema.