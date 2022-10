Lazio, nato il figlio di Immobile e Jessica Melena: l'omaggio della società

"Questo pomeriggio è nato Andrea, quartogenito del nostro Capitano, Ciro Immobile. Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi si uniscono alla gioia della famiglia Immobile e porgono il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Ciro, a mamma Jessica e ai tre fratellini Michela, Giorgia e Mattia". Con questo post su Instagram, il club biancoceleste si congratula con il proprio bomber per la nascita del quarto figlio: per l'attaccante scuola Juventus un lieto evento dopo il responso sull'infortunio muscolare che lo costringerà a restare fuori fino alla ripresa del campionato in programma per gennaio 2023.