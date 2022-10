Lazio, Immobile punta il derby: "Sto bene. Speriamo"

ROMA - È il giorno della verità per Ciro Immobile . L'attaccante della Lazio , infortunatosi alla coscia nel match del 16 ottobre contro l'Udinese all'Olimpico (0-0), stamane si è presentato alla Clinica Paideia per sottoporsi ai controlli medici che diranno se potrà essere presente o meno al derby contro la Roma in programma domenica alle 18. Il bomber sta tentando un recupero miracoloso per tornare a disposizione di mister Sarri che per la stracittadina dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic squalificato .

Lazio, Immobile vuole il derby: controlli medici in Paideia

Appena arrivato, incalzato dai cronisti presenti davanti alla struttura, Immobile ha detto: “Sto bene... il derby domenica? Speriamo…”. Una frase che fa incrociare le dita ai tifosi biancocelesti in vista della supersfida contro i giallorossi di José Mourinho. Sono passate appena due settimane dall'infortunio e ne manca una prima di scendere in campo per il derby. I test medici di oggi serviranno a fare chiarezza sui tempi di recupero e dunque sulle reali possibilità di recuperare per la gara di domenica alle 18. Qualora non dovesse farcela, il bomber di Torre Annunziata punterebbe alle ultime due partite prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022: Lazio-Monza del 10 novembre e Juve-Lazio del 13.