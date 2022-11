Roma-Lazio, Luis Alberto furioso per il cambio: Sarri chiarisce così

ROMA - Torna a sorridere la Lazio di Maurizio Sarri che con una rete di Felipe Anderson conquista il derby contro la Roma. Vittoria di misura per il tecnico biancocelste che sorpassa in classifica Mourinho: "Oggi l’aspetto più importante è aver fatto contento il nostro popolo, l’obiettivo del derby era questo. Ai punti ci penseremo dopo. L’avevamo preparato tenendo i difensori di centrodestra e centrosinistra dentro il campo, attaccandogli sugli esterni. La partita dal punto di vista tecnico non è stata il massimo ma è stata vibrante. Comunque bella da vedere, la prestazione dei due centrali è stata di buon livello soprattutto nel finale con le tantissime palle alte". Unica nota stonata della serata è stata la reazione di Luis Alberto alla sostituzione, Sarri chiarisce: "Lì per lì Luis Alberto voleva uscire per un fastidio al ginocchio poi aveva sensazioni positive e voleva provare. Noi avevamo già deciso il cambio e non potevamo permetterci 4-5 minuti in 10".