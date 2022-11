Fantacalcio Juve-Lazio, Zaccagni infortunato: il comunicato sulle condizioni

ROMA - Mattia Zaccagni salta il Monza e probabilmente anche la sfida con la Juve all'Allianz Stadium. Un'altra brutta notizia per Maurizio Sarri quindi, che per il match di domani dovrà rinunciare all'ex Verona, che tra l'altro attraversava un ottimo momento di forma. Per l'attaccante, trauma distrattivo al polpaccio destro.