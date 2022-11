Immobile salta Juventus-Lazio. Con chi lo rimpiazza Sarri?

TORINO - Ancora problemi per Ciro Immobile, che non partirà per Torino e dunque non prenderà parte alla partita tra la Juventus e la Lazio. Il centravanti biancoceleste continua il suo calvario, nonostante il recupero dall'infortunio ed i minuti messi nelle gambe contro il Monza, a causa di una ricaduta muscolare nell'allenamento di rifinitura odierno in vista della sfida contro i bianconeri. Per rimpiazzarlo, il tecnico Maurizio Sarri potrebbe riproporre il tridente utilizzato nelle ultime partite con Felipe Anderson schierato da falso nueve e il tandem Pedro-Cancellieri ai suoi lati.