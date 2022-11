Juve-Lazio, Sarri: "Sconfitta esagerata, i Mondiali non li guardo perchè..."

TORINO - Chiude con una sconfitta il suo 2022 Maurizio Sarri che va ko con la sua Lazio allo Stadium contro la Juventus di Allegri. 3-0 per i bianconeri che il tecnico biancoceleste commenta così: "Per 40 minuti avevamo fatto bene senza rischiare, il primo gol è stato un punto di svolta. Attaccarli poi senza punti di riferimento era complicato, la Juve meritava la vittoria ma il 3-0 è esagerato. Il terzo gol anche è un nostro errore. La linea forse era un pò larga sul primo gol rispetto alla palla, se si perde una palla lì è chiaro che la linea va in difficoltà. Sui lanci lunghi da lontano non abbiamo mai sofferto, lo abbiamo fatto quando abbiamo perso palla a metà campo. Situazioni abbastanza complicate. La sensazione dal campo è che sul primo gol accompagnando l’azione eravamo un pò larghi. La Juve ha sempre difeso piuttosto bassa ma mi aspettavo giocassero così. Che l’atteggiamento fosse questo assolutamente, dopo il vantaggio ancora di più".