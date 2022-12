Almeria-Lazio 2-0: Sarri chiude il 2022 con un ko

ALMERIA (SPAGNA) - Lazio ko nell'ultima amichevole dell'anno in Spagna contro l'Almeria, attualmente 14esimo nella Liga. I biancocelesti, privi di Casale, Hysaj e Zaccagni, offrono una prova poco convincente sotto gli occhi di Sarri che, dopo due vittorie consecutive contro Galatasaray e Hatayspor, voleva chiudere in bellezza il ritiro prima del match contro il Lecce. Un gol per tempo consegnano la vittoria all'Almeria, abile a sfruttare le occasioni avute. Gli spagnoli passano in vantaggio con Tourè, con deviazione decisiva di Patric, mentre nella seconda frazione di gioco Provedel si fa trovare impreparato sul tiro di Ramazani. Le uniche occasioni dei biancocelesti sono capitate sui piedi di Immobile e Marcos Antonio.