Lecce-Lazio, furia Sarri su Milinkovic. E sul caso Luis Alberto: "Io non c'entro"

FORMELLO (Roma) - “Abbiamo qualche giocatore che pare sia in un buono stato fisico e mentale. Altri stanno cercando la condizione. Speriamo che l’approccio sia di buon livello. Il nostro limite è stato la non continuità mentale. Una squadra un po’ passiva mentalmente perde dal punto di vista anche fisico. Limite contenuto, ma non azzerato negli ultimi mesi". Alla vigilia di Lecce-Lazio, il tecnico biancoceleste - l'ex Juventus Maurizio Sarri - è intervenuto in conferenza stampa: "Il mercato aperto? Non so se sia aperto, non ho idea. Lotito è stato impegnato in cose più importanti, poi dopo le vacanze ne parleremo. Si può rendere più organica la rosa, ma farla diventare più forte non è facile. Un paio di idee di mercato ce l’ho sempre. Se si parla di Miilinkovic è chiaro che si rovina un po’ l’armonia. Ma che dovrei fare? Una chiamata minatoria ai giornalisti? Non è nel mio stile (ride, ndr). Leggo di Luis Alberto che vuole andare via perché non va d'accordo con l'allenatore. Sono arrivato qui a luglio 2021 con lui che non era in ritiro perché voleva andare via. Non ho creato io questa situazione, ma l’ho ereditata. Può essere comprensibile la sua voglia di tornare in Spagna, poi è sempre rimasto e ci ha dato il suo apporto”.

Sarri: "Serie A spaccata in 2 caso senza precedenti" "Sono di fronte a qualcosa, che a mia memoria, non era mai successa se non per il lockdown. Le reazioni che possono avere le squadre nonn sono prevedibili. Si è visto anche nei campionati esteri. Il Tottenham che perde, così come il PSG. Il Barcellona che pareggia con l’Espanyol. Ci sono difficoltà in questo inizio. Il Lecce? Parliamo di una squadra aggressiva, ma ordinata. Ha discrete qualità di palleggio, lavorano tanto, ripartenze di alto livello. Con qualche squadra di alto livello ha vinto, pareggiato e perso con l’Inter nei minuti di recupero".