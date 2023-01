Lazio, Sarri sulle condizioni di Milinkovic e sulla lotta scudetto

"Domani vogliamo rimanere mentalmente dentro la partita per 100 minuti. Dionisi è un ragazzo interessante e un ottimo allenatore, sta emergendo lui come già De Zerbi e a breve Palladino. Il Sassuolo in casa fa bene da anni, soprattutto contro le big. Anche quest'anno i suoi numeri interni sono superiori a quelli esterni, per questo mi aspetto una prova difficile". Sono le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Lazio . Il tecnico biancoceleste ha poi spiegato: "Ho visto una Lazio che si è allenata bene, in modo stupendo, a livello di allenamenti è stata una settimana straordinaria, macchiata solo un po' dalla tristezza dei ragazzi dovuta agli ultimi risultati".

Sarri, le parole in conferenza stampa

Sarri ha aggiunto: "I dati fisici degli ultimi 20' delle nostre partite sono in linea con i primi, dobbiamo trovare una chiave per superare la stanchezza mentale. Bisogna solo pensare a giocare a calcio. Milinkovic ha già fatto una buona prova contro l'Empoli, perdendo molti meno palloni rispetto alle precedenti due partite. Come tutti i calciatori che sono tornati dal Mondiale, ha avuto delle difficoltà a ripartire. Lo stesso vale per Vecino ovviamente. Sulla questione della Champions League sono arrabbiato perché negli ultimi dieci anni la Lazio non ha centrato tante qualificazioni. Se dovessimo arrivare tra i primi quattro, sarebbe un risultato incredibile".

Sul mercato e sulla lotta scudetto

Sul mercato: "Mercato? Penso solo alla partita di domani, dove potrei partire con Hysaj per sostituire Lazzari e tenere Radu a gara in corso. Elseid lo vedo meglio rispetto allo scorso anno, dove ebbe mesi di difficoltà nella seconda parte di stagione. Anche domenica ha avuto un discreto ingresso, non ha avuto nessuna colpa sul pareggio dell'Empoli". Sulla lotta scudetto: “Il Napoli ha questo vantaggio, se continua a giocare così lo vedo difficilmente raggiungibile, ma nel calcio ho visto di tutto. Spalletti ha detto che a Napoli si ricordano di me? Se arriva all’obiettivo si ricorderanno più di lui in futuro”.