Lazio-Milan, Sarri: "Regalo al Napoli? No, felice per noi"

Sarri: "Forse la mia miglior partita con la Lazio"

Al termine del match il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha espresso tutta la sua soddisfazione per il grandissimo risultato: "Appena l'arbitro ha fischiato la fine stavo già pensando alla prossima partita con la Fiorentina. Bisogna far rimanere l'equilibrio nella testa dei ragazzi. Idea scudetto? No, al massimo possiamo avere sogni di questo tipo". Quando gli viene chiesto se è stata la sua miglior partita con la Lazio, il tecnico risponde: "A livello di goduria la piu bella è stata il derby. Sicuramente questa è una delle migliori se non la migliore da quando sono qui. Il gruppo dà una disponibilità che mi ha fortemente sorpreso. Dobbiamo toglierci la nostra pecca di lasciare punti in maniera inaudita contro squadre sulla carta minori". Sulle condizioni di Immobile: "Attendo domattina l'esito delle analisi strumentali per capire se siamo sulla buona strada o meno". Infine, sul "favore" fatto al Napoli battendo il Milan Sarri conclude: "Il regalo principalmente è per noi, l'anno scorso col Milan abbiamo sempre perso. Se il Napoli è messo benissimo per me non è motivo di soddisfazione".