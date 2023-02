Juventus-Lazio, Vecino e il benvenuto a Pellegrini: "Subito con noi"

ROMA - "Giocare contro la Juventus a Torino è sempre difficile, nonostante il momento difficile la rosa bianconera è sempre piena di campioni". Lo ha detto il centrocampista della Lazio Matias Vecino alla vigilia della gara contro i bianconeri valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "È una competizione che deve rappresentare una grande opportunità, siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo per fare nostra la qualificazione domani", ha aggiunto l'uruguayano ex Fiorentina ed Inter ai microfoni del canale tematico biancoceleste.