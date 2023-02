Sarri: "La Juve è una grande società, pagherà quello che deve pagare e poi tornerà forte”

TORINO - "Abbiamo fatto una buona gara, sono deluso dal risultato ma non dalla prestazione. Abbiamo concesso pochissimo, però siamo mancati negli ultimi 20 metri. Siamo mancati per iniziative, per riempimento dell'area e negli uno contro uno, che erano difficili da fare visto che loro ci aspettavano bassi. La squadra però ha tenuto bene la palla. L'infortunio di Immobile ha tolto un po' di brillantezza ai giocatori che stavano disputando le ultime partite, hanno giocato tutte le partite di fila. Il rientro di Immobile ci facilita tutto". Sono le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Mediaset dopo il quarto di finale di Coppa Italia perso di misura contro la Juventus.

Juventus-Lazio, Sarri sull'esclusione di Milinkovic "Milinkovic fuori? Aveva fatto partite da 98' nelle ultime 5-6 ed era giusto oggi fargli fare solo uno spezzone. Ora si parla dell'importanza della Coppa Italia, ma ci sono altre situazioni che non possiamo sottovalutare. Lui ha giocato sempre con noi e sempre in nazionale, ha già oltre 3mila minuti e se una volta invece di 90' ne fa 30, per lui, è una cosa salutare. Come stanno Lazio e Juve post-Mondiale? Le reazioni all'evento sono individuali e condizionate da quanto successo sia a livello individuale che di nazionale in Qatar. Non ho visto uscire bene Vecino, un po' meglio Milinkovic, ora sono due giocatori recuperati. Ma sono situazioni molto soggettive", conclude Sarri.