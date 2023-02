Pellegrini dimentica la Juve: “È il passato. Alla Lazio anche per Sarri”

ROMA - Come Alessio Romagnoli, tifa Lazio ed è cresciuto nelle giovanili della Roma. Ma al contrario dell'ex centrale del Milan, Luca Pellegrini il posto da titolare deve ancora conquistarselo dopo il suo arrivo nell'ultimo giorno di mercato invernale: "Se penso di avere le potenzialità di convincere Sarri? Sì", esordisce il terzino nella conferenza stampa di presentazione a Formello. Con il tecnico toscano, Pellegrini ha già lavorato per poche settimane alla Juventus. "La presenza di Sarri è stata una spinta ulteriore per venire qui. Lo stimo molto per come vede il calcio. Tutti mi hanno parlato molto bene di lui", spiega. Tra un mese ci sarà il derby contro la Roma, una gara che non può essere banale: "È una partita importante, ma vale tre punti. Ci saranno delle emozioni che penso di saper gestire. La Roma è parte del mio passato come Juventus, Cagliari ed Eintracht , sarà una partita da ex come tutte le altre".

Pellegrini, l'Eintracht, la Lazio e la scaramanzia

L'impatto con lo spogliatoio è positivo: "Non sono rimasto stupito, molti li conoscevo, come Romagnoli, Patric e Zaccagni. Mi sono ambientato subito benissimo, è un gruppo importante". L'arrivo in biancoceleste è stato come "una favola per i miei amici e la mia famiglia", aggiunge Pellegrini che racconta un retroscena: "Con la famiglia e gli amici non parlavamo di un possibile trasferimento per un discorso di scaramanzia. Il giorno in cui sono arrivato non avevo ancora realizzato di essere un giocatore della Lazio, me ne sto rendendo conto solo ora". La breve avventura all'Eintracht è stata un banco di prova importante: "La Serie A e la Bundesliga sono due campionati molto diversi. In Germania ho vissuto un'esperienza molto formativa".