Cluj-Lazio, Sarri attacca: "L'Uefa non ha rispetto"

CLUJ (Romania) - E' bastato mantenere il gol di Immobile all'Olimpico alla Lazio per conquitsare il passaggio del turno agli ottavi di Conference League. 0-0 sul campo del Cluj e la formazione di Maurizio Sarri avanza nella competizione europea, il tecnico biancoceleste attacca per le condizioni del terreno di gioco: "La partita ha avuto un solo momento, era ingiocabile. Siamo stati bravi a trovarsi dentro in uno sport che non era calcio. Il campo non era giocabile. Quando si parla di Uefa si parla sempre di rispetto ma mi sembra che loro ne abbiano veramente poco a permettere di giocare su terreni di questo livello". Non ci sta il tecnico biancoceleste che poi prosegue: "Una nota di merito per l'applicazione e per dedizione, quindi siamo stati molto bravi. Dispiace non averla vinta perché abbiamo avuto molte occasioni per chiuderla. Stasera qualcuno dei ragazzi più giovani ha fatto bene, come Mario Gila".

Conference, Sarri: "Non so quello che troveremo"

"Dobbiamo essere fortunati con le assenze, stasera ne avevamo troppe ma chi ha giocato ha dato quello che doveva dare", continua l'analisi Sarri che poi si concentra sui singoli: "Vecino regista? Sapendo come giocano loro e vedendo il campo è stata una logica conseguenza. Non si poteva palleggiare per via del campo e abbiamo fatto questa scelta. Non so sugli indisponibili, faremo una riunione con i medici a Formello e valuteremo. Spero di recuperare i calciatori che hanno avuto gli attacchi influenzali. Luis Alberto? Ha fatto lui il passo perché si sta allenando come dico io e se s'allena come dico io gioca di più". Infine una nuova stoccata alla Uefa e alla competizione: "Se c'è qualcuno che voglio evitare agli ottavi? Sinceramente non so neanche chi c'è in questo momento. Non so chi ha vinto i gironi, non so i risultati del pomeriggio. Non ho le idee chiare su quello che potremmo andare a trovare".