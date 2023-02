Lazio-Az, il giudizio di Tare e l'obiettivo in Conference

Sorteggio di Conference League per la Lazio che, dopo aver eliminato il Cluj nel playoff, pesca gli olandesi dell'Az Alkmaar. Commenta così l'esito dell'urna di Nyon, Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste: "L'AZ Alkmaar è una squadra forte, che sta disputando una buona stagione anche in Eredivisie e propone un calcio di qualità, con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario". Questo l'avvertimento del ds alla squadra di Sarri che ieri non è certo rimasto soddisfatto dal terreno di gioco in Romania, con parole dure nei confronti dell'Uefa.