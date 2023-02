Lazio, Sarri: “Da bambino tifavo Napoli, mi sentivo uno di loro”

“Normale non essere al massimo della brillantezza con tanti giocatori che erano in campo giovedì e con ragazzi al rientro forzato dopo problematiche serie. L’atteggiamento mi è piaciuto, eccetto i primi 10 minuti del secondo tempo. Non è stata giocata al 100% delle nostre possibilità, ma in modo serio.” Lo ha detto Maurizio Sarri a Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato, su Luis Alberto: “Luis Alberto sa quello che chiedo e da un certo punto della stagione l’ho visto allenarsi in modo completamente diverso e adesso sta giocando in modo straordinario, sono contento.”