Lazio, Sarri: "Vincere è bello sempre, ma a Napoli è qualcosa di particolare"

NAPOLI - "Nelle ultime tre partite abbiamo utilizzato 21 giocatori. Ormai da qualche anno Sarri non cambia, ma leggete la panchina che ha il Napoli e quella che ho io... Questa vittoria, comunque, significa tre punti. Sono tre punti importanti, perché presi contro una squadra che sta facendo un campionato a parte e che in casa aveva fatto qualcosa come 11 vittorie e un pareggio. Venire a vincere qui per noi sono punti importantissimi. La squadra ha fatto una partita di alto livello per attenzione, applicazione, dedizione e determinazione. Secondo me la nostra squadra da un punto di vista tecnico può fare anche qualcosa di meglio". Così, al termine di Napoli-Lazio, match vinto di misura grazie al capolavoro di Vecino, si è espresso ai microfoni di Dazn il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, grande ex della sfida: "Il problema per noi non è mai stata la singola partita, ma trovare continuità. Rispetto all'anno scorso i difetti si sono limitati, adesso ci succede molto più raramente di arrivare scarichi a qualche partita e speriamo di aver preso la strada giusta da questo punto di vista".