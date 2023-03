Lazio, foto sfottò alla Roma nello spogliatoio del Maradona dopo l'1-0 al Napoli

NAPOLI - La 25ª giornata del campionato di Serie A si è aperta con il colpo di scena al Diego Armando Maradona: la Lazio ha battuto il Napoli capolista. Gli uomini di Sarri si sono imposti per 1-0 infliggendo la seconda sconfitta stagionale in campionato (prima casalinga) a quelli di Spalletti. Vittoria doppiamente importante per i biancocelesti sia a livello morale che di classifica visto che, al momento, sono secondi in classifica (48 punti). Un'impresa che sui social è stata festeggiata in maniera pungente: foto dello spogliatoio vuto con didascalia che recita "La SS Lazio è stata qui". Un messaggio tra le righe ai rivali della Roma, nello specifico al post Instagram di José Mourinho che dopo la sconfitta per 2-1 a casa dei partenopei pubblicò una foto di gruppo con la squadra proprio nello spogliatoio degli ospiti del Diego Armando Maradona scrivendo: "Che SQUADRA che SPIRITO che PRESTAZIONE. Forza… Ci vediamo mercoledì all’Olimpico."