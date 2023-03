Lazio, Sarri: "Possiamo qualificarci tranquillamente. Per sostituire Immobile..."

"Ci abbiamo messo del nostro sicuramente, abbiamo fatto bene il primo tempo e poi abbiamo cambiato atteggiamento. Qualificazione? Bisogna avere la forza di fare 90 minuti come il primo tempo di oggi. In quel caso possiamo recuperarla tranquillamente". Così Maurizio Sarri a Sky Sport dopo la sconfitta della Lazio contro l'AZ Alkmaar in Conference League .

Sarri dopo Lazio-Az Alkmaar

Il tecnico biancoceleste ha spiegato: "Abbiamo rischiato troppo e abbiamo permesso agli avversari di fare quel che sanno fare bene. Sembrava una gara che si poteva mettere a posto tranquillamente, forse un po' troppo. Abbiamo esagerato con il concetto di giro palla, è un rischio troppo elevato uscire da dietro in questo modo. L'assenza di Immobile? Fosse per me ne comprerei 50 di attaccanti, non ci sono state le condizioni sul mercato e abbiamo cercato di tirare su le alternative come Felipe Anderson o i giovani. Per sostituire Immobile serve un giocatore di grande valore altrimenti è inutile".