Lazio, infortunio Immobile: le novità dopo gli esami

Si sono conclusi da pochi gli esami di Immobile dopo l'infortunio alla coscia destra rimediato contro il Napoli. L'attacccante prima di entrare in Paideia aveva rassicurato i tifosi: "Sto meglio, dipende da oggi". Ed ecco che è arrivato il verdetto sulle sue condizioni in vista del derby contro la Roma. Sicuramente non sarà presente in Conference contro l'Az Alkmaar.