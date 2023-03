Sarri show: "Napoli come la Juve, calendario folle, io dinosauro"

La Lazio è chiamata ad un ribaltone contro l'Az Alkmaar per centrare il passaggio del turno e la qualificazione ai quarti di finale di Conference League . I biancocelesti hanno perso l'andata all'Olimpico per 1-2 e sono costretti a vincere con almeno un gol di scarto per portare la gara ai supplementari. Sarri ha presentato il match in conferenza stampa.

Lazio-Az Alkmaar, le dichiarazioni di Sarri

Maurizio Sarri ha analizzato la prossima partita contro l'AZ Alkmaar: "Voglio vincere tutte le partite e chi guadagna centinaia di migliaia di euro non deve avere alibi. Dobbiamo giocare con voglia e determinazione, l'unico modo per passare il turno. L'Europa non sta incidendo sul campionato. Le squadre stanno correndo e l'unica anomalia è il Napoli, come lo era la Juventus negli anni scorsi. Il nostro campionato è competitivo, dietro solo alla Premier League. Formazione? Da gennaio stiamo giocando ogni 3 giorni per il folle Mondiale e quindi devo valutare la condizione dei miei giocatori. Questo comporta infortuni e calo dello spettacolo, ma questo non interessa a nessuno. Sono rimasto l'unico dinosauro che guarda queste cose".

Poi le parole sui singoli: "Luis Alberto dopo Bologna è stato poco bene, ma si è allenato in questi giorni. Milinkovic ha giocato le ultime 3 partite su 5, poi andrà in Nazionale, mi scappa da ridere a pensarci. Per fortuna sono anziano e sono vicino a smettere. Immobile? Non ho novità, quando ha fatto gli esami eravamo in aereo".