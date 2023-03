AZ-Lazio, Sarri: "Fuori giustamente, non abbiamo la struttura"

ALKMAAR (Olanda) - Non è riuscita la rimonta alla Lazio di Maurizio Sarri , sconfitta sia all'andata che al ritorno sempre per 2-1 dall'AZ Alkmaar che accede ai quarti di finale della Conference League. Queste le parole dell'allenatore biancoleste ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Andiamo fuori giustamente. Dopo l'1-1 non ci abbiamo più creduto, non abbiamo avuto più la convinzione. Impressione è che la squadra abbia fatto faticato a continuare a crederci ingiustamente, c'era tuto il tempo per fare un gol. Dopo quell'episodio abbiamo perso le energie".

Sarri sul bilancio negativo Europa

"Non abbiamo una struttura, fisica, mentale, numerico. Non siamo pronti per queste competizioni. Ogni volta che facciamo 5-6 cambi li paghiamo. Non siamo pronti e c'è da lavorare. Come si migliora? Abbiamo margini sotto tutti i punti di vista. Questi hanno fatto 5 gol al Real nella Youth League, noi giochiamo in Primavera 2. Cominciamo da lì"

Sarri verso il derby

"Molti giocatori vengono da partite ogni 3-4 giorni, sono al lumicino di energie per motivi abbastanza logici. Non è che si poteva pensare di essere estremamente competitivi, io lo sapevo. Poi le scelte vengono prese sul momento, non si poteva stravolgere quello che si è fatto".