Lucas Leiva lascia il calcio per problemi cardiaci: l'annuncio

Lucas Leiva, ex centrocampista brasiliano di Lazio e Liverpool, ha dato ufficialmente l'addio al calcio giocato, comunicandolo con un post sul suo profilo ufficiale di Instagram. Leiva, in forze al Gremio, è stato costretto a ritirarsi a causa di alcuni problemi cardiaci riscontrati dopo alcuni controlli di routine. Sui social, il suo addio è stato pubblicato tramite un video in cui percorre i momenti salienti della sua carriera con immagini di repertorio che ricordano il suo passato trascorso tra Gremio, Liverpool, Lazio e Nazionale. Tra i commenti al post spiccano quelli di alcuni giocatori biancocelesti tra cui Immobile "Grande persona, grazie Lucas", Lazzari "Giocatore e uomo incredibile,ti voglio bene" e Milinkovic-Savic "Brateeee N°1".