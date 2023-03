Lazio, Tare e la corsa Champions: “La Juve? È la seconda in classifica"

ROMA - Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima l'inizio del derby contro la Roma, gara fondamentale nella corsa alla Champions League. L'ex attaccante ha dichiarato: "Sono state dette cose non vere dopo la partita di Conference. In una società i ruoli devono essere chiari e tutti devono lavorare per lo stesso progetto. Queste cose fanno male a tutti, sia alle persone che lavorano che ai tifosi. E' fondamentale andare tutti per la stessa strada". Sul finale di stagione che sta per affrontare la Lazio, ha aggiunto: "Sono soddisfatto se la Lazio centra la Champions. Siamo usciti da tre competizioni in modo non giusto, dall'inizio lottiamo per l'obiettivo Champions e vedendo anche i risultati delle altre per me sarebbe una grande stagione se la Lazio centra il quarto posto".