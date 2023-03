Lazio-Roma, Sarri è nella storia del derby: cosa è successo dopo 50 anni!

Il derby è ancora biancoceleste: la Lazio supera la Roma grazie ad una rete di Zaccagni e completa l'opera aggiudicandosi, dopo l'andata, anche la gara di ritorno. All'Olimpico la formazione di Sarri conquista la stracittadina e per il tecnico toscano c'è la soddisfazione di riscrivere la storia del club. Sarri è riuscito infatti a vincere due derby di campionato nella stessa stagione senza subire gol né all'andata né al ritorno. L'ultima volta che era accaduto sulla panchina della Lazio c'era Maestrelli, nella stagione 1972-1973, l'anno prima del primo scudetto biancoceleste. Sarri ha commentato così: "Paragonarsi a Maestrelli? No, non ci sta. Io vorrei entrare nel cuore dei laziali. Più stai nell'ambiente e più lo senti questo derby. Stanotte ho fatto fatica a dormire, diventa sempre più coinvolgente la storia. Sono contento per il popolo laziale. E' stato uno spettacolo, sono contento per loro".