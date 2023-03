Luis Alberto, sale sulle ferite Roma: "Parlano prima e poi perdono..."

Luis Alberto si è tolto qualche sassolino dalle scarpe al termine del derby vinto dalla Lazio contro la Roma: "Che cosa è successo nel tunnel? Se si parla prima di una partita e poi si perde, allora si deve stare zitti. Loro hanno parlato prima, come sempre, non sono venuti a giocare il derby ma solo a provocare. Abbiamo dominato la gara, abbiamo vinto e questo è l'importante. Era il momento giusto per fare il 'salto'. Adesso che siamo usciti hanno continuato lo spettacolo già visto in panchina e in campo".