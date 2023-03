Lazio, Lotito racconta quello che è successo negli spogliatoi con Mourinho

ROMA - Il presidente della Lazio Claudio Lotito è finito sotto i riflettori per un movimento post-partita dopo il derby vinto contro la Roma. Il numero uno biancoceleste ha avuto un acceso diverbio con l'allenatore dei giallorossi José Mourinho (squalificato) e, ospite su Radio Rai, ha fatto chiarezza sull'episodio: "Io sono all'insegna del rispetto che è alla base di tutto, non ho proferito parole, ho visto che c'era un parapiglia con un mio giocatore coinvolto con uno della Roma che era uscito dagli spogliatoi nudo, e mi sono fermato per capire cosa stesse succedendo in una situazione non normale, mi sono avvicinato per cercare di capire cosa stesse succedendo ed è arrivato Mourinho a dire 'cosa guardi?' - aggiunge - Con Mourinho non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, è un problema di ruoli che vanno rispettati e le regole vanno rispettate. La partita era Lazio-Roma, la Roma era ospitata. È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera. Una volta che l'arbitro fischia la partita è finita, se qualcuno dimentica questi atteggiamenti sbaglia, non è portatore di valori sportivi".