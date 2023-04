Sarri, la corsa Champions della Lazio e la prossima sfida con la Juventus

Una bella Lazio batte il Monza in trasferta grazie alle reti di Pedro e Milinkovic-Savic su punizione. A fine gara, Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha commentato così la vittoria all'U-Power Stadium: "Abbiamo preso tre punti importanti in una corsa ancora molto lunga, ci sono 30 punti in palio. Quello che abbiamo fatto noi, recuperare punti, può succedere ad altri. Non era impossibile un mese fa, non è certo già fatta adesso". L'allenatore della Lazio ha poi aggiunto: "Il Monza è una squadra che ti fa soffrire, noi abbiamo fatto una buona partita ma non mi è piaciuta la gestione nel finale. Ma direi che per 75-80 minuti abbiamo fatto molto bene. La solidità difensiva è il passo che ci permette di stare nelle zone alte della classifica, ma ci sono anche altri segnali. L'anno scorso avevamo dei problemi dopo gli infrasettimanali, cosa che non è avvenuta. Speriamo che questa maturità che la squadra sta dimostrando vada fino in fondo. Da domani pensiamo alla Juve". Sulla prova di Milinkovic-Savic, Sarri ha detto: "Sergej ha fatto un primo tempo in sofferenza e un secondo di ottimo livello, è in crescita e se continua così per noi può essere determinante".