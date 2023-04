Lazio, difesa di ferro: solo il Barcellona ha fatto meglio. Juve avvisata

Quella tra Lazio e Juventus in programma sabato alle 20.45 allo stadio Olimpico sarà anche la gara tra due delle migliori difese del nostro campionato. Solo il Barcellona (20) ha infatti collezionato più clean sheets di biancocelesti e bianconeri (entrambe 17) nei maggiori cinque campionati europei 2022/23. La Lazio ne ha messi in fila sei in campionato e potrebbe eguagliare il suo record storico in Serie A: sette gare consecutive senza subire gol tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson in panchina.