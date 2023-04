Sarri: La Juve doveva finire in nove, Locatelli-Cuadrado da rosso

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga contro la Juventus per 2-1. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: "La rete di Milinkovic-Savic? La mia impressione da lontano è che poteva fischiare fallo sinceramente. Però ho avuto anche altre impressioni durante la partita, nella Juve c'erano due ospiti in campo perché doveva finire in nove. Il fallo nel primo tempo di Locatelli non è giallo ma è rosso. E poi è stato salvaguardato Cuadrado, era da espulsione infatti l'allenatore l'ha tolto 30 secondi dopo". Sarri ha poi aggiunto: "Mi rende orgoglioso l'atteggiamento dei giocatori, quella continuità trovata qualche mese fa in allenamento sta venendo fuori pian piano in partita. La squadra gioca con un piglio una consapevolezza e una aggressività diversa. E questo mi fa piacere. Se apprezzo di più il colpo di tacco di Luis Alberto e le corse all'indietro di Luis Alberto e Milinkovic? Loro il colpo ce l'hanno nel dna, a me fa piacere quello che posso aver innescato io. Se loro hanno questa disponibilità diventiamo un'altra squadra".