Sarri-Pro Recco, lo sfottò: "Indietro di 10 anni, Lazio fuori dall'Europa”

Vola la Lazio di Maurizio Sarri . I biancocelesti battono lo Spezia di Semplici grazie alle reti di Immobile (su rigore), Felipe Anderson e Marcos Antonio conquistando così la quarta vittoria consecutiva in campionato, la settima nelle ultime otto (unico stop al Dall'Ara contro il Bologna, 0-0), e balzando momentaneamente a +10 dall'Inter quinta in classifica (i nerazzurri di Simone Inzaghi giocheranno stasera al Meazza contro il Monza). Un momento magico, dunque, per i capitolini, fuori dalle coppe e impegnati esclusivamente su un fronte.

Sarri e il commento dopo Spezia-Lazio

Al termine della gara del Picco, Maurizio Sarri ha elogiato i suoi e a chi gli domanda quali saranno le richieste al presidente Lotito per il futuro risponde: ""Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco nella Pallanuoto".

La replica della Pro Recco alle parole di Sarri

Chiamata in causa, la società ligure ha replicato immediatamente sui social. Una risposta che, seppur accompagnata da diverse emoticon, sembra piuttosto piccata e nasconde un pizzico di orgoglio: "Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu - ci tengono a precisare -. P.S. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo". Il riferimento, ovviamente, è alla Lazio che, dopo l'eliminazione ai gironi di Europa League è anche stata estromessa dalla Conference League agli ottavi dall'AZ Alkmaar, mentre in Coppa Italia l'avventura si è fermata ai quarti contro la Juventus il 2 febbraio.