Lazio, paura Immobile: incidente in auto, frattura e trauma distorsivo

ROMA - Paura per Ciro Immobile, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pieno centro di Roma . Il capitano della Lazio, a bordo della sua automobile, una Land Rover Defender, si è scontrato con un tram e la sua vettura ne è uscita quasi totalmente distrutta nella parte anteriore. L'attaccante era in macchina con le due figlie, dal momento che stava accompagnando una di loro al saggio di danza.

Immobile, incidente in auto a Roma

In un video pubblicato su YouTube lo si vede in piedi, accanto alla scena dell'incidente, mentre racconta la dinamica: "Il tram è passato con il rosso". In ogni caso il giocatore fa parte delle 7 persone che sono state portate all'ospedale Policlinico Universitario Agostino Gemelli per degli accertamenti. Adesso seguiranno comunque delle verifiche per capire meglio cosa sia successo.

Il comunicato della Lazio

In tarda mattinata è arrivato anche il comunicato ufficiale della Lazio: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma".