Incidente Immobile, Lotito: "Torna presto Ciro, sei parte della famiglia"

ROMA - Ieri mattina il grande spavento, con il terribile incidente automobilistico che ha visto coinvolto Ciro Immobile e le sue due figlie nel pieno centro di Roma . Una notizia che ha scosso tutto l'ambiente Lazio, compreso ovviamente il presidente Lotito, che oggi ha fatto pubblicare sul sito ufficiale una sua nota in riferimento al capitano della squadra biancoceleste.

Lotito, messaggio a Immobile

Questo il messaggio del proprietario della Lazio su Ciro Immobile: "Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente di Immobile e delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero. Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie. Un abbraccio, Ciro!".