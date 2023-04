Sarri: Punti Juve? Spero che qualcuno della giustizia sportiva si dimetta

ROMA - "I punti restituiti alla Juventus? Dal punto di vista legale non do pareri, non ho conoscenze e competenze. Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici 'scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare ancora', non va bene. Spero che qualcuno della giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così non funziona". Sono le parole - in conferenza stampa - del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri al termine di Lazio-Torino, match vinto 1-0 dai granata all'Olimpico. Poi, ai microfoni di Dazn, aggiunge: "L'arbitraggio è stato discutibile, quindi bisogna fare un plauso ai ragazzi perché alla fine sono riusciti a non andare fuori di testa, perché questa è una partita - con questo tipo di arbitraggio - che si può finire anche in dieci o in nove. Un po' di nervosismo è uscito fuori anche per questo: ci siamo sentiti fortemente penalizzati. La partita era difficile, lo sapevamo. Abbiamo avuto la sfortuna di andar sotto e si è complicata, ma a livello di spirito la partita l'abbiamo fatta. Non siamo stati precisi per quanto abbiamo giocato, ma a livello caratteriale la squadra mi è piaciuta. Il Torino? È sempre stato difficile per noi affrontarli, me lo aspettavo così. Avevo grandi speranze nel secondo tempo e infatti loro hanno fatto più fatica a venirci a prendere e ripartire e abbiamo avuto la possibilità di rimetterla a posto. Dispiace... La squadra ha fatto bene caratterialmente e andiamo avanti".