Lazio, Sarri: "L'Inter ha una cilindrata superiore, noi ci siamo arresi"

MILANO - Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato la brutta sconfitta subita contro l'Inter a San Siro. L'allenatore biancoceleste ha dichiarato: "Nel momento clou della partita abbiamo preso gol in maniera morbida, perdendo un pallone che non si poteva perdere. Siamo diventati arrendevoli". Poi sulle due sconfitte di fila ha aggiunto: "Io ho avuto la sensazione che l'Inter avesse un'altra cilindrata. Hanno fatto un brutto percorso in campionato ed sono dietro in classifica ma nello scontro diretto dobbiamo ancora recuperare tanto. È questione di cilindrata fisica e mentale. Per un lungo tratto di partita ho visto una buona Lazio, che ha avuto diverse occasioni. Non ho visto una squadra in disfatta, ma nel momento decisivo ci siamo arresi. Bisogna rimanere lucidi".